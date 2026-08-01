В России скорректировали правила въезда и выезда фур иностранных компаний

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Грузовые автомобили иностранных компаний с сентября не смогут въезжать и выезжать из России при наличии у них неоплаченных штрафов за проезд по платным российским дорогам, следует из соответствующего постановления правительства, с которым ознакомилось РИА Новости.