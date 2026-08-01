Пенсионерка из Волгограда отдала аферистам 2,6 млн рублей

Следуя инструкциям звонивших, волгоградка приобрела смартфон, установила на него рекомендованное приложение, через которое она снимала наличные денежные средства используя терминалы, после чего вносила их на указанный счёт. После выполнения всех инструкций связь с собеседниками прекратилась, и она поняла, что стала жертвой обмана.