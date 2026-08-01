45 машин передали отряду нижегородских резервистов «БАРС-НН»

Резервисты совмещают службу со своей постоянной работой, при этом получая ежемесячные федеральные выплаты в размере 50 тысяч рублей. В ходе службы они проходят подготовку и сборы, а также выходят на дежурства. Также в регионе действуют дополнительные меры поддержки для резервистов и их семей. Среди них бесплатный детский сад, питание в школе, спортивные секции, группы продленного дня, льготные путевки в лагеря и санатории, внеочередная бесплатная медпомощь.