Хабаровским предпринимателям расскажут о продажах, ИИ и продвижении

В Хабаровске краевой центр «Мой бизнес» подготовил образовательную программу на август для предпринимателей, самозанятых и тех, кто только планирует открыть свое дело, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Мероприятия проводятся в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного Владимиром Путиным.
Участников ждут мастер-классы, семинары, вебинары и бизнес-игра, посвященные продажам, продвижению, финансовому планированию и новым цифровым инструментам.
Обучение пройдет в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» (федеральный проект «Малое и среднее предпринимательство»).
Первое занятие состоится 5 августа — мастер-класс «Практика продаж: техники и скрипты продаж». Участникам расскажут, как выстраивать общение с клиентами, работать с возражениями и использовать готовые инструменты для увеличения количества успешных сделок.
7 августа предприниматели смогут узнать, как развивать личный бренд и использовать социальные сети для продвижения бизнеса. Эксперт расскажет о создании профессионального образа, формировании доверия аудитории и привлечении клиентов.
Отдельный блок программы посвящен цифровым инструментам. На вебинаре 20 августа участники разберутся, как применять искусственный интеллект для автоматизации задач, анализа информации и повышения эффективности управления.
Также в августе предпринимателей ждут занятия по электронным транспортным накладным, развитию сообществ в социальных сетях и мессенджерах, финансовому моделированию и построению эффективной системы продаж.
В центре «Мой бизнес» отмечают, что программа рассчитана как на действующих предпринимателей, так и на тех, кто делает первые шаги в бизнесе.
Регистрация на мероприятия обязательна. Подробная информация размещена на сайте moibizkhv.ru.