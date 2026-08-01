Юная жительница Комсомольска победила в конкурсе «Моя страна — моя Россия»

Конкурс в этом году посвящён Году единства народов России: ключевыми темами стали сохранение культурного наследия, традиций народов страны и укрепление межнационального согласия. В детской номинации состязались 1272 участника в возрасте 3−13 лет, работы принимались по двум направлениям — текстовые и графические. Экспертная комиссия определила 100 лауреатов, среди которых оказалась и Мария Саримова.