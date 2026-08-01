В Красноярске на два дня ограничат проезд и парковку на нескольких улицах

Под запрет на остановку и стоянку попадут три участка. Первый — на Дубровинского, от дома № 1 до пересечения с Карла Маркса. Второй — по нечетной стороне Партизана Железняка, на отрезке от Аэровокзальной до Октябрьской. Третий — на Пограничников, между Ястынской и Кразовской. Кроме того, отдельно уточняется, что на парковку у нечетной стороны Партизана Железняка тоже будет въезд запрещен.