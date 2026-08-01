На проспекте Мира появится новая выделенная полоса

«По поручению Сергея Собянина продолжаем создавать приоритет для проезда городского транспорта и повышать эффективность дорожной сети. Совместными усилиями специалистов Организатора перевозок и Центра организации дорожного движения на проспекте Мира откроем участок выделенной полосы. Благодаря ему в этом месте транспорт на экспресс-маршрутах будет тратить в 2,5 раза меньше времени в пути. Здесь проходят 11 маршрутов автобусов и электробусов, на которых совершают около 60 тысяч поездок в сутки. Новые выделенные полосы вводят без ущерба для прочего транспорта. Кроме того, эти участки снижают риск дорожно-транспортных происшествий (ДТП) приблизительно на 25 процентов», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.