Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На проспекте Мира появится новая выделенная полоса

800-метровый отрезок свяжет два существующих участка выделенных полос в единый коридор. Здесь проходит 11 городских и областных автобусных маршрутов.

22 августа откроется новый участок выделенной полосы на проспекте Мира — в тоннеле в районе пересечения с улицей Бориса Галушкина. Автобусы двух экспресс-маршрутов и девяти областных маршрутов смогут проезжать этот участок в 2,5 раза быстрее.

Отрезок протяженностью 0,8 километра связывает два существующих участка выделенных полос в единый коридор. Здесь проходят 11 городских и областных автобусных маршрутов.

После ввода новой выделенной полосы маршрут № 903 «Холмогорская улица» — «Метро “Проспект Мира”» планируют включить в единую систему экспресс-маршрутов столицы.

«По поручению Сергея Собянина продолжаем создавать приоритет для проезда городского транспорта и повышать эффективность дорожной сети. Совместными усилиями специалистов Организатора перевозок и Центра организации дорожного движения на проспекте Мира откроем участок выделенной полосы. Благодаря ему в этом месте транспорт на экспресс-маршрутах будет тратить в 2,5 раза меньше времени в пути. Здесь проходят 11 маршрутов автобусов и электробусов, на которых совершают около 60 тысяч поездок в сутки. Новые выделенные полосы вводят без ущерба для прочего транспорта. Кроме того, эти участки снижают риск дорожно-транспортных происшествий (ДТП) приблизительно на 25 процентов», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Выделенные полосы остаются надежным инструментом создания комфортной среды для движения наземного городского транспорта. Они сокращают время в пути для автобусов и электробусов в среднем в два — четыре раза, снижают риск ДТП приблизительно на 25 процентов. Поездки становятся безопаснее, а также обеспечивается приоритет городского транспорта. Это позволяет сократить время ожидания на остановках. Кроме того, выделенные полосы позволяют оптимизировать работу транспорта и грамотно распределить подвижной состав между маршрутами.

В соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Москве большое внимание уделяют модернизации социальной и коммунальной инфраструктуры, в том числе увеличению количества удобных маршрутов городского транспорта и обновлению подвижного состава. Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше