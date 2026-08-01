На проспекте Мира появится новая выделенная полоса

22 августа откроется новый участок выделенной полосы на проспекте Мира — в тоннеле в районе пересечения с улицей Бориса Галушкина. Автобусы двух экспресс-маршрутов и девяти областных маршрутов смогут проезжать этот участок в 2,5 раза быстрее.
Отрезок протяженностью 0,8 километра связывает два существующих участка выделенных полос в единый коридор. Здесь проходят 11 городских и областных автобусных маршрутов.
После ввода новой выделенной полосы маршрут № 903 «Холмогорская улица» — «Метро “Проспект Мира”» планируют включить в единую систему экспресс-маршрутов столицы.
«По поручению Сергея Собянина продолжаем создавать приоритет для проезда городского транспорта и повышать эффективность дорожной сети. Совместными усилиями специалистов Организатора перевозок и Центра организации дорожного движения на проспекте Мира откроем участок выделенной полосы. Благодаря ему в этом месте транспорт на экспресс-маршрутах будет тратить в 2,5 раза меньше времени в пути. Здесь проходят 11 маршрутов автобусов и электробусов, на которых совершают около 60 тысяч поездок в сутки. Новые выделенные полосы вводят без ущерба для прочего транспорта. Кроме того, эти участки снижают риск дорожно-транспортных происшествий (ДТП) приблизительно на 25 процентов», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Выделенные полосы остаются надежным инструментом создания комфортной среды для движения наземного городского транспорта. Они сокращают время в пути для автобусов и электробусов в среднем в два — четыре раза, снижают риск ДТП приблизительно на 25 процентов. Поездки становятся безопаснее, а также обеспечивается приоритет городского транспорта. Это позволяет сократить время ожидания на остановках. Кроме того, выделенные полосы позволяют оптимизировать работу транспорта и грамотно распределить подвижной состав между маршрутами.
В соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Москве большое внимание уделяют модернизации социальной и коммунальной инфраструктуры, в том числе увеличению количества удобных маршрутов городского транспорта и обновлению подвижного состава. Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.