В пригороде Анапы началось строительство спорткомплекса

В новом пространстве создадут 200-метровую круговую беговую дорожку и еще одну для бега по прямой. Также там будет зона для спортивной борьбы, самбо и дзюдо, сектор для прыжков в высоту и в длину и зоны силовой подготовки спортсменов и зрительских мест. На открытых пространствах стадиона предусмотрены футбольное поле и легкоатлетические площадки, а также трибуны на 1500 зрителей. Работы планируется закончить в январе 2029 года.