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В пригороде Анапы началось строительство спорткомплекса

В новом пространстве создадут 200-метровую круговую беговую дорожку, зоны для спортивной борьбы, самбо и дзюдо.

Строительство спортивного комплекса началось в пригороде Анапы Краснодарского края, сообщили в администрации города-курорта. Создание инфраструктуры для занятий спортом отвечает задачам госпрограммы «Спорт России».

В новом пространстве создадут 200-метровую круговую беговую дорожку и еще одну для бега по прямой. Также там будет зона для спортивной борьбы, самбо и дзюдо, сектор для прыжков в высоту и в длину и зоны силовой подготовки спортсменов и зрительских мест. На открытых пространствах стадиона предусмотрены футбольное поле и легкоатлетические площадки, а также трибуны на 1500 зрителей. Работы планируется закончить в январе 2029 года.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.