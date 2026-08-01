В селе Грязновском Свердловской области пройдет фестиваль окрошки

Фестиваль окрошки «Хорошо» пройдет 8 августа в ДК села Грязновского Свердловской области при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в Центре современной культурной среды муниципального округа Богданович.
Гости и участники мероприятия привезут свои фирменные рецепты, оформят подачу, расскажут о традициях и секретах кухни. Также запланирован большой концерт с выступлениями творческих коллективов, вокальными и танцевальными номерами, а для семей с детьми будут работать игровые зоны, организованы семейные конкурсы и интерактивы.
«Для нас фестиваль окрошки давно превратился в событие, которое объединяет людей. Многие привозят свои семейные рецепты, которые хранятся дома годами. И самое ценное, что это не просто “рецепт на бумаге”, а история отдельно взятой семьи: от кого научились, почему готовят именно так, что добавляют по сезону. На фестивале эти истории звучат вслух, и люди узнают друг друга с новой стороны. И то, что мы проводим праздник в рамках регионального проекта “Семейные ценности и инфраструктура культуры”, для нас принципиально важно. Этот проект, как часть национального проекта “Семья”, дает новые возможности для совместного досуга и развития всех членов семьи», — отметила художественный руководитель Грязновского сельского дома культуры Ольга Постник.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.