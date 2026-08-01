В селе Грязновском Свердловской области пройдет фестиваль окрошки

«Для нас фестиваль окрошки давно превратился в событие, которое объединяет людей. Многие привозят свои семейные рецепты, которые хранятся дома годами. И самое ценное, что это не просто “рецепт на бумаге”, а история отдельно взятой семьи: от кого научились, почему готовят именно так, что добавляют по сезону. На фестивале эти истории звучат вслух, и люди узнают друг друга с новой стороны. И то, что мы проводим праздник в рамках регионального проекта “Семейные ценности и инфраструктура культуры”, для нас принципиально важно. Этот проект, как часть национального проекта “Семья”, дает новые возможности для совместного досуга и развития всех членов семьи», — отметила художественный руководитель Грязновского сельского дома культуры Ольга Постник.