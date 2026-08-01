Лосей, косуль и медведей стало больше в Нижегородской области за пять лет

Охотничьи угодья, по словам министра, есть в 49 муниципалитетах региона, они располагаются на 7 млн гектаров. Налоговые сборы от охоты выросли в Нижегородской области за пять лет в 1,8 раза. Только с начал 2026 года казна получила 14 млн рублей.