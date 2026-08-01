Лосей, косуль и медведей стало больше в Нижегородской области за пять лет

На 29% выросло за пять лет поголовье лося в Нижегородской области, численность косуль за тот же период увеличилась почти на 60%, медведей стало больше на 6,7%.
Такие данные привёл глава областного минлесхода Роман Воробьёв в докладе перед Законодательным Собранием Нижегородской области, сообщает управление общественных связей ЗСНО.
При этом численность диких кабанов существенно, на 88%, снизилась, и это спланированный шаг — так в регионе ведут профилактику африканской чумы свиней, наносящей большой урон животноводству.
Охотничьи угодья, по словам министра, есть в 49 муниципалитетах региона, они располагаются на 7 млн гектаров. Налоговые сборы от охоты выросли в Нижегородской области за пять лет в 1,8 раза. Только с начал 2026 года казна получила 14 млн рублей.
Большая часть площадей охотничьих угодий закреплена за 95 юридическими лицами и четырьмя индивидуальными предпринимателями. В регионе трудятся 94 государственных охотничьих инспектора.
Ранее сообщалось, что в регионе зафиксирована заболеваемость африканской чумой свиней.