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В Омске из-за некачественной трассы результаты марафона будут неофициальными

Это относится к забегу на 10 километров.

Источник: Om1 Омск

Организаторы Сибирского международного марафона признали техническую ошибку при проведении забега на 10 километров. Из-за неверно установленной точки разворота дистанция оказалась короче почти на 600 метров.

Как сообщили в дирекции соревнований, по итогам оперативного совещания с участием главного судьи, официального измерителя трасс, начальника службы дистанции и технического делегата ВФЛА установлено, что фактическая длина трассы составила 9 километров 410 метров вместо заявленных 10 километров.

Несмотря на ошибку, порядок прихода участников на финиш признан правильным. Распределение мест в итоговом протоколе останется без изменений.

При этом результаты забега будут считаться неофициальными для дистанции 9,41 километра. Их нельзя использовать для фиксации личных рекордов, рекордов соревнований, а также выполнения спортивных нормативов и квалификационных требований.

Организаторы принесли извинения участникам, отметив, что понимают значимость каждого результата и разочарование спортсменов. В дирекции заверили, что усилят контроль на всех этапах установки и проверки разметки, чтобы исключить подобные ошибки в будущем.