В Красноярск привезли еще 20 газомоторных автобусов

В Красноярск доставили новую партию из 20 автобусов на сжиженном природном газе. Машины ЛиАЗ уже находятся на базе муниципального предприятия и проходят регистрацию перед выходом на линию. Автобусы оснащены системами климат-контроля, безналичной оплаты проезда и информационными мониторами для пассажиров. За счет использования сжиженного природного газа такая техника позволяет снизить объем вредных выбросов. Всего в этом году в Красноярск должны поступить 155 газомоторных автобусов. Первые 55 машин вышли на маршруты в июне. Они работают на направлениях, которые проходят через густонаселенные микрорайоны Солнечный, Мясокомбинат и Покровка. Еще 80 автобусов ожидают до конца лета. После полной поставки город сможет заменить дизельный подвижной состав автотранспортного предприятия № 5. Сейчас на муниципальных маршрутах Красноярска ежедневно работают 205 газомоторных автобусов. Такая техника впервые вышла на линии города в прошлом году. Обновление общественного транспорта идет при поддержке Губернатора Михаила Котюкова в рамках подготовки к 400-летию Красноярска и нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Читайте также: В Красноярске завершили ремонт путепровода на улице Авиаторов Интерактивная карта дорожного ремонта в Красноярском крае заработала на сайте «112» В Миндерле Красноярского края расселят два аварийных дома.