Южноуральцам упростили подтверждение льгот в транспорте

Южноуральцам больше не придётся носить с собой кипу бумаг, чтобы подтвердить право на льготный проезд в автобусах и трамваях. С этого момента вместо справок можно предъявлять контролёру цифровой ID в мессенджере МАХ. Нововведение касается городских и федеральных льготников, школьников старше 14 лет, студентов с правом на льготный проезд и ветеранов СВО.
Как пояснил директор МУП «СОД» Валерий Кочетков изданию «Южноуральская панорама», переход на цифру призван сделать жизнь пассажиров проще и комфортнее.
Чтобы воспользоваться новым сервисом, нужно привязать аккаунт в МАХ к учётной записи на «Госуслугах», после чего цифровой ID сформируется автоматически. При проверке билетов достаточно показать QR-код — контролёры считают его специальными смартфонами.