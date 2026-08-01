Южноуральцам упростили подтверждение льгот в транспорте

Южноуральцам больше не придётся носить с собой кипу бумаг, чтобы подтвердить право на льготный проезд в автобусах и трамваях. С этого момента вместо справок можно предъявлять контролёру цифровой ID в мессенджере МАХ. Нововведение касается городских и федеральных льготников, школьников старше 14 лет, студентов с правом на льготный проезд и ветеранов СВО.