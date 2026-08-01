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Южноуральцам упростили подтверждение льгот в транспорте

Льготники Челябинской области переходят на цифровой ID в мессенджере.

Южноуральцам больше не придётся носить с собой кипу бумаг, чтобы подтвердить право на льготный проезд в автобусах и трамваях. С этого момента вместо справок можно предъявлять контролёру цифровой ID в мессенджере МАХ. Нововведение касается городских и федеральных льготников, школьников старше 14 лет, студентов с правом на льготный проезд и ветеранов СВО.

Как пояснил директор МУП «СОД» Валерий Кочетков изданию «Южноуральская панорама», переход на цифру призван сделать жизнь пассажиров проще и комфортнее.

Чтобы воспользоваться новым сервисом, нужно привязать аккаунт в МАХ к учётной записи на «Госуслугах», после чего цифровой ID сформируется автоматически. При проверке билетов достаточно показать QR-код — контролёры считают его специальными смартфонами.