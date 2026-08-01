Жители Хабаровска ждут возвращения библиотеки на улицу Монтажную

Для жителей Индустриального района Хабаровска построят новую современную библиотеку на улице Монтажной. Старт строительных работ запланирован на 2027 год. Сейчас филиал № 9 временно базируется в помещении восьмого филиала на Рокоссовского, 40, что создаёт неудобства для постоянных посетителей из-за значительной удалённости от прежнего места, сообщает пресс-служба Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.