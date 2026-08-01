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Жители Хабаровска ждут возвращения библиотеки на улицу Монтажную

Для жителей Хабаровска построят новую современную библиотеку на улице Монтажной.

Источник: Комсомольская правда

Для жителей Индустриального района Хабаровска построят новую современную библиотеку на улице Монтажной. Старт строительных работ запланирован на 2027 год. Сейчас филиал № 9 временно базируется в помещении восьмого филиала на Рокоссовского, 40, что создаёт неудобства для постоянных посетителей из-за значительной удалённости от прежнего места, сообщает пресс-служба Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Филиал № 9 остаётся востребованным: его услугами пользуются 2 500 взрослых и 750 юных читателей. До переезда библиотека располагалась в здании на Монтажной, которое к настоящему моменту морально и физически устарело и не соответствует современным требованиям.

В новом здании планируется реализовать актуальные стандарты библиотечного обслуживания. Власти обещают, что объект будет сдан в срок и оправдает ожидания горожан. Возвращение библиотеки в привычную локацию позволит жителям снова получать доступ к книжному фонду и культурным мероприятиям в шаговой доступности от дома.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

Почта: red.habkp@phkp.ru