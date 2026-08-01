В Волгоградской области запустили чат-бот для защиты домовых чатов от спама

Чат-бота «СИТо» для защиты домовых чатов от спама и мошенников запустили в Волгоградской области при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в комитете информационных технологий региона.
Мошенники активно используют домовые чаты в мессенджерах для рассылки фишинговых ссылок, фейковых уведомлений, а также для скрытой рекламы под видом важной информации от соседей или управляющих компаний. Чат-бот «СИТо» интегрирован с более чем 8 тысячами домовых чатов Волгоградской области на платформе мессенджера «Макс».
Сервис автоматически блокирует спам, фишинговые ссылки и подозрительные сообщения, позволяет инспекции государственного жилищного надзора региона делать официальные рассылки с актуальной информацией, которым можно доверять. С 27 июля стартовал запуск чат-бота в опытную эксплуатацию.
«Опытная эксплуатация на такой масштабной аудитории позволит быстро оценить эффективность работы алгоритмов фильтрации в реальных условиях. Успешная интеграция в 8 тысяч чатов уже сейчас демонстрирует положительные отклики от экспертов в сфере кибербезопасности, которые подчеркивают, что создание доверенной цифровой среды на уровне отдельных жилых кварталов является важным шагом в общей стратегии по защите граждан от кибермошенничества», — отметила директор Центра информационных технологий Волгоградской области Татьяна Гнедаш.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.