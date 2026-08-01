В Волгоградской области запустили чат-бот для защиты домовых чатов от спама

«Опытная эксплуатация на такой масштабной аудитории позволит быстро оценить эффективность работы алгоритмов фильтрации в реальных условиях. Успешная интеграция в 8 тысяч чатов уже сейчас демонстрирует положительные отклики от экспертов в сфере кибербезопасности, которые подчеркивают, что создание доверенной цифровой среды на уровне отдельных жилых кварталов является важным шагом в общей стратегии по защите граждан от кибермошенничества», — отметила директор Центра информационных технологий Волгоградской области Татьяна Гнедаш.