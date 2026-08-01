Подростки на питбайке врезались в «Ниву» на юге Красноярского края

Полицейские установили, что малолетний водитель питбайка оказался за рулем с согласия отца. Его уже привлекли к ответственности за незаконную передачу права управления транспортным средством (ч.3 ст. 12.7 КоАП РФ). Также родителя могут наказать по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка и по ст. 151.2 УК РФ за его вовлечение в совершение действий, представляющих опасность для жизни.