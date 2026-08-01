Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подростки на питбайке врезались в «Ниву» на юге Красноярского края

Накануне вечером в поселке Курагино в результате ДТП пострадали двое несовершеннолетних, сообщает ГАИ Красноярского края.

В поселке Курагино в результате ДТП пострадали двое несовершеннолетних, сообщает ГАИ Красноярского края.

Все случилось накануне. 15-летний водитель питбайка, двигаясь вместе с 15-летним пассажиром, выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2121 под управлением 45-летнего мужчины. После удара мотоцикл съехал в кювет и опрокинулся.

Подростки были в шлемах, но без защитной экипировки. В результате аварии они получили травмы различной степени тяжести.

Полицейские установили, что малолетний водитель питбайка оказался за рулем с согласия отца. Его уже привлекли к ответственности за незаконную передачу права управления транспортным средством (ч.3 ст. 12.7 КоАП РФ). Также родителя могут наказать по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка и по ст. 151.2 УК РФ за его вовлечение в совершение действий, представляющих опасность для жизни.