Подростки на питбайке врезались в «Ниву» на юге Красноярского края

В поселке Курагино в результате ДТП пострадали двое несовершеннолетних, сообщает ГАИ Красноярского края.
Все случилось накануне. 15-летний водитель питбайка, двигаясь вместе с 15-летним пассажиром, выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2121 под управлением 45-летнего мужчины. После удара мотоцикл съехал в кювет и опрокинулся.
Подростки были в шлемах, но без защитной экипировки. В результате аварии они получили травмы различной степени тяжести.
Полицейские установили, что малолетний водитель питбайка оказался за рулем с согласия отца. Его уже привлекли к ответственности за незаконную передачу права управления транспортным средством (ч.3 ст. 12.7 КоАП РФ). Также родителя могут наказать по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка и по ст. 151.2 УК РФ за его вовлечение в совершение действий, представляющих опасность для жизни.