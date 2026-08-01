В Ростовской области раскрыли финансовую пирамиду на 800 млн рублей

Для расследования сформирована специальная следственная группа, объем материалов которой уже составил двадцать томов. К уголовной ответственности на данный момент привлечены одиннадцать фигурантов, при этом в полиции не исключают, что круг обманутых вкладчиков может оказаться значительно шире. Всем, кто пострадал от действий кооперативов, но еще не обращался в органы внутренних дел, рекомендовано подать заявление в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону горячей линии: 8−961−400−22−91.