В городе Узловом в Тульской области обновили дорогу по улице Заводской

Ремонт дороги по улице Заводской провели в городе Узловом в Тульской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в «Тулаавтодоре».
На участке протяженностью 0,3 км заменили асфальт на проезжей части и тротуаре, обновили остановочные площадки, установили новые дорожные знаки и нанесли разметку. Также в городе отремонтировали дороги по улицам 14 Декабря и Простомолотова. А в поселке Дубовка в Узловском районе привели в порядок улицу Комсомольскую, расположенную вдоль школы № 16. В работе находится автомобильная дорога, соединяющая поселок Партизан и деревню Торбеевка, и другие объекты.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.