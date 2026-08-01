В городе Узловом в Тульской области обновили дорогу по улице Заводской

На участке протяженностью 0,3 км заменили асфальт на проезжей части и тротуаре, обновили остановочные площадки, установили новые дорожные знаки и нанесли разметку. Также в городе отремонтировали дороги по улицам 14 Декабря и Простомолотова. А в поселке Дубовка в Узловском районе привели в порядок улицу Комсомольскую, расположенную вдоль школы № 16. В работе находится автомобильная дорога, соединяющая поселок Партизан и деревню Торбеевка, и другие объекты.