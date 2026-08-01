В Волгоградской области выгнали строителей поликлиник из-за сорванных сроков

Напомним, по словам Андрея Бочарова, с этими строителями пора было давно разорвать отношения, а не уговаривать. Речь идет о подрядчиках, которые по контракту возводят детскую поликлинику в Волжском и городскую — в Камышине. Одну должны были сдать в 2025 году, вторую — в начале 2026-го. Но до завершения работ еще далеко.