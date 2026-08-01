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В Волгоградской области выгнали строителей поликлиник из-за сорванных сроков

После устроенного губернатором разгона с подрядчиками разорвали контракты.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области получила продолжение история с поездкой губернатора по стройплощадкам поликлиник. После того, как Андрей Бочаров устроил разгон строителям за сорванные сроки, подставляющих главу региона строителей выгнали. Управление капитального строительства Волгоградской области в одностороннем порядке расторгло госконтракты. С недобросовестными подрядчиками решили больше не связываться.

Напомним, по словам Андрея Бочарова, с этими строителями пора было давно разорвать отношения, а не уговаривать. Речь идет о подрядчиках, которые по контракту возводят детскую поликлинику в Волжском и городскую — в Камышине. Одну должны были сдать в 2025 году, вторую — в начале 2026-го. Но до завершения работ еще далеко.

— Обе компании уже отстранены от работ, часть решений уже вступила в законную силу. В дальнейшем после проведения конкурсных процедур будет определен новый исполнитель для завершения всего объема работ, — объяснили в администрации региона.