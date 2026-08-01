Предпринимателям Воронежской области расскажут о бизнес-аналитике

Вебинар на тему «Бизнес-аналитика как способ управлять своим будущим» пройдет в Воронежской области 4 августа по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в центре поддержки предпринимательства региона.
Слушателям расскажут, где бизнес теряет деньги, как находить точки роста, как принимать решения быстро и уверенно и управлять результатом. Спикером выступит финансовый директор с опытом 25 лет, преподаватель университета им. Плеханова, Президентской академии, а также крупных онлайн-школ и бизнес-клубов Анна Баранова. Принять участие в мероприятии можно бесплатно, зарегистрировавшись по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.