Предпринимателям Воронежской области расскажут о бизнес-аналитике

Слушателям расскажут, где бизнес теряет деньги, как находить точки роста, как принимать решения быстро и уверенно и управлять результатом. Спикером выступит финансовый директор с опытом 25 лет, преподаватель университета им. Плеханова, Президентской академии, а также крупных онлайн-школ и бизнес-клубов Анна Баранова. Принять участие в мероприятии можно бесплатно, зарегистрировавшись по ссылке.