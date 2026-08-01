Чечня и Дагестан: плюсы и минусы отдыха

От Махачкалы можно за 2−3 часа добраться до Чечни на автомобиле. Не удивляйтесь, если на границе регионов транспорт проверят сотрудники правоохранительных органов. Вообще на дорогах этих субъектов федерации довольно много силовиков. Остановить машину могут в любом месте и по любым причинам. К примеру, один из сотрудников ГАИ задержал в Махачкале автобус с туристами из-за того, что у водителя на транспортном средстве не был должным образом зарегистрирован кондиционер.