Чечня и Дагестан: плюсы и минусы отдыха

В последние годы все больше российских граждан отправляются отдыхать на Кавказ. Причем интерес у туристов вызывают не только курорты Черного моря, но и соседние регионы — Чечня и Дагестан. О чем полезно знать, приезжая сюда?
Удобная логистика.
Один из критериев, по которым многие сегодня выбирают для отдыха Дагестан, — транспортная доступность. Речь, конечно, не только об автомобильном и железнодорожном сообщении. Нижний Новгород и Махачкалу связывают прямые авиарейсы. Причем в отличие от других направлений, задержек вылетов и прилетов здесь практически не бывает. Время полета — 2 часа 40 минут.
Принципиальные гаишники.
От Махачкалы можно за 2−3 часа добраться до Чечни на автомобиле. Не удивляйтесь, если на границе регионов транспорт проверят сотрудники правоохранительных органов. Вообще на дорогах этих субъектов федерации довольно много силовиков. Остановить машину могут в любом месте и по любым причинам. К примеру, один из сотрудников ГАИ задержал в Махачкале автобус с туристами из-за того, что у водителя на транспортном средстве не был должным образом зарегистрирован кондиционер.
Наличка в приоритете.
Машин на дорогах Дагестана много, поэтому пробки возникают часто. Чуть ли не у каждого местного жителя есть собственный автомобиль. Большинство дагестанцев отдают предпочтение отечественным брендам, поэтому чаще всего в этом регионе встречаются ВАЗовские «Гранты» и «Приоры».
Общественный транспорт ходит хорошо на популярных направлениях. К примеру, от центра Махачкалы до соседнего Каспийска можно быстро добраться на автобусе № 100, интервал движения которого не превышает 20 минут. Для оплаты проезда в салонах установлены валидаторы. Правда, сами дагестанцы предпочитают расплачиваться наличными средствами, причем делают это при выходе. Стоимость проезда на указанном маршруте — 40 рублей.
В нестоличных городах ждать общественного транспорта придется долго. Спасает такси. В Дагестане работают такие популярные сервисы, как Яндекс Go. А вот в Чечне услуги такси оказывают только местные перевозчики. Кстати, в этой республике почти нет крупных сетевых федеральных брендов, бизнес ведут именно чеченские предприниматели.
Отметим, что наличка в Чечне и Дагестане гораздо популярнее банковских карт. По крайней мере, на рынок или в горы без кеша лучше не отправляться.
Бензин дороже 100 рублей за литр — норма.
Не получится заправиться в этих республиках и дешевым топливом. АЗС «Лукойла» и «Газпромнефти» вы здесь не найдете, работают одни частники. Как результат — цена бензина на большинстве заправок составляет 120 рублей за литр. Длинных очередей за топливом не наблюдается.
Разноформатная торговля.
Торговля в Чечне и Дагестане сориентирована в первую очередь на туристов. Это отражается и на ценовой политике: там, где толпами ходят приезжие, все стоит дороже. Поэтому продукты, в частности, в Махачкале выгоднее покупать в супермаркетах.
Есть в этом городе и большой рынок. С одной стороны, может показаться, что он «застрял в 90-х», местами товар раскладывают прямо на асфальте. С другой, это добавляет ему некий местный колорит. Цены на базаре не самые низкие, зачастую выгоднее купить товар в магазине.
Присутствуют в Грозном и Махачкале и крупные торговые центры, но их немного.
Еще одна особенность, которую нужно знать туристам: в Чечне нигде не продают алкоголь. Но провезти его с собой можно без проблем.
Строгий дресс-код.
В Дагестане и особенно Чечне предъявляются весьма строгие правила к одежде: в общественных местах не допускается ношение коротких юбок и шорт (они обязательно должны быть ниже колен), а также маек и платьев с открытыми плечами и глубокими вырезами. Конечно, в отелях и их окрестностях некоторые туристы нарушают дресс-код, но на экскурсиях, особенно у религиозных объектов, такое считается недопустимым.
Туристская инфраструктура.
По этому критерию Чечня и Дагестан пока уступают и черноморским, и, тем более, турецким и египетским курортам. В Чеченской Республике гостиничная инфраструктура создана преимущественно в крупных городах и у религиозных достопримечательностей. В частности, можно выделить комплекс высотных зданий в Грозном, Аргуне и Шали («Грозный-сити», «Аргун-сити», «Шали-сити»), рядом с известными мечетями: «Сердце Чечни», «Сердце матери» и «Гордость мусульман». Отели построены более 10 лет назад, где-то им требуется ремонт.
Есть в республике и православные святыни, например, храм Архангела Михаила в Грозном.
Еще одна достопримечательность, которую обычно показывают туристам в этом городе — Английский замок — трехэтажное здание в готическом стиле. Ранее здесь располагался нефтяной научно-исследовательский институт, сейчас часть строения используют по ресторан.
Среди знаковых объектов в Махачкале — сквер Сулеймана Стальского, Привокзальная площадь, Аварский и Кумыкский театры.
В Дербенте в первую очереди привлекает внимание крепость Нарын-Кала, по которой можно изучать историю не только этого населенного пункта, но и Дагестана в целом.
Стоит прогуляться по старому городу, по улице «Счастливых людей» (чем-то похожа на улицу Большую Покровскую в Нижнем Новгороде, только в 4 раза короче).
Хорошо благоустроенных пляжей на Каспийском море мало; местные жители купаются преимущественно в реках.
Неплохой вариант для отдыха у воды — кемпинг рядом с Чиркейским водохранилищем. Горная природа и бирюзовые воды Сулакского каньона привлекают сюда все больше туристов.
Один из наиболее популярных пляжей в Дербенте — «Лунь». Здесь же находится еще одна достопримечательность — гигантский экраноплан, уникальная советская разработка нижегородского конструктора Ростислава Алексеева.
Стоит добавить, что уже почти три месяца Республику Дагестан возглавляет уроженец Нижегородской земли — бывший зампредседателя Нижегородского областного суда Фёдор Щукин.
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