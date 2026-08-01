Журналистов приглашают в Хабаровск на Российско-Китайский форум

Как отметил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, форум станет площадкой, где экономика, культура, наука и молодежные инициативы будут развиваться во взаимосвязи, а остров Большой Уссурийский рассматривается как один из ключевых проектов сотрудничества России и Китая.