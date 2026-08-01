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Журналистов приглашают в Хабаровск на Российско-Китайский форум

Аккредитация на II Российско-Китайский форум открыта до 17 августа, а само мероприятие пройдет в Хабаровске с 4 по 6 сентября.

В Хабаровске открылась регистрация для представителей российских и зарубежных СМИ на II Российско-Китайский форум, сообщает пресс-служба региональноо правительства.

Подать заявку можно до 17 августа на официальном сайте мероприятия.

Форум пройдет с 4 по 6 сентября и объединит представителей власти, бизнеса, экспертного сообщества и журналистов. Главной темой станет совместное освоение острова Большой Уссурийский.

В программе запланировано более 40 деловых, культурных и спортивных мероприятий. Участники обсудят развитие приграничного сотрудничества, запуск новых производств, туристических маршрутов, образовательных проектов и экспортных инициатив.

Как отметил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, форум станет площадкой, где экономика, культура, наука и молодежные инициативы будут развиваться во взаимосвязи, а остров Большой Уссурийский рассматривается как один из ключевых проектов сотрудничества России и Китая.

Ожидается, что в форуме примут участие более трех тысяч человек. Организатором выступает правительство Хабаровского края.

Форум проходит в рамках курса на развитие Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества, обозначенного президентом России Владимиром Путиным.