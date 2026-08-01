В Ялте в пунктах приготовления пищи установили первые 60 газовых плит

Ранее сообщалось, что первые полевые кухни уже начали работать в поселках Ялты, где самая сложная ситуация с энергоснабжением. Также глава администрации Ялты Янина Павленко сообщала, что в городе открыты «Центры содействия», где можно зарядить мобильные телефоны в случае необходимости.