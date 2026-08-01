В Ялте в пунктах приготовления пищи установили первые 60 газовых плит

«В регионе ежедневно работают полевые кухни. Вчера — пять, готовы добавлять по мере необходимости», — отметила Павленко.
Также идет обустройство пунктов приготовления пищи. Их комплектуют плитами и небольшими баллонами с газом.
«Первые 60 плит уже развезены. По необходимости также будут добавлены еще», — заверила мэр Ялты.
Она напомнила, что старшие по негазифицированным домам могут обращаться с заявками в администрацию.
Ранее сообщалось, что первые полевые кухни уже начали работать в поселках Ялты, где самая сложная ситуация с энергоснабжением. Также глава администрации Ялты Янина Павленко сообщала, что в городе открыты «Центры содействия», где можно зарядить мобильные телефоны в случае необходимости.
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.