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В Ялте в пунктах приготовления пищи установили первые 60 газовых плит

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости Крым. В Ялте на фоне режима ЧС и отключений электричества наращивают число полевых кухонь и обустраивают пункты для приготовления пищи, куда доставляют газовые плиты. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.

Источник: Канал главы администрации Ялты Янины Павленко в МАКС

«В регионе ежедневно работают полевые кухни. Вчера — пять, готовы добавлять по мере необходимости», — отметила Павленко.

Также идет обустройство пунктов приготовления пищи. Их комплектуют плитами и небольшими баллонами с газом.

«Первые 60 плит уже развезены. По необходимости также будут добавлены еще», — заверила мэр Ялты.

Она напомнила, что старшие по негазифицированным домам могут обращаться с заявками в администрацию.

Ранее сообщалось, что первые полевые кухни уже начали работать в поселках Ялты, где самая сложная ситуация с энергоснабжением. Также глава администрации Ялты Янина Павленко сообщала, что в городе открыты «Центры содействия», где можно зарядить мобильные телефоны в случае необходимости.

26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.

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