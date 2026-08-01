В 3 селах на Горном Алтае оборудуют современные площадки ГТО

Новые площадки, в частности, будут оборудованы в селах Катанда, Каракокша и Улаган. На каждом объекте установят необходимый спортивный инвентарь: тренажеры, турники, брусья, скамьи для наклонов и упражнений на пресс. Специалисты уже подготовили основания для обустройства площадок. Уже с 1 сентября жители смогут приступить к занятиям.