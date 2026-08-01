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В 3 селах на Горном Алтае оборудуют современные площадки ГТО

К сентябрю там установят тренажеры, турники, брусья и скамьи для выполнения упражнений.

Современные площадки для сдачи нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) создадут в трех селах на территории Республики Алтай. Работы проведут при поддержке госпрограммы «Спорт России», сообщили в министерстве молодежной политики и спорта региона.

Новые площадки, в частности, будут оборудованы в селах Катанда, Каракокша и Улаган. На каждом объекте установят необходимый спортивный инвентарь: тренажеры, турники, брусья, скамьи для наклонов и упражнений на пресс. Специалисты уже подготовили основания для обустройства площадок. Уже с 1 сентября жители смогут приступить к занятиям.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.