В Воронежской области установили максимальные выплаты за пострадавшие от атак ВСУ машины

Власти Воронежской области внесли поправки к постановлению регионального правительства от 18 сентября 2024 года и утвердили максимальные фиксированные размеры единовременных компенсаций для автовладельцев, чьи машины пострадали или были полностью уничтожены в результате атак со стороны ВСУ. Соответствующий документ за подписью губернатора Александра Гусева устанавливает выплаты в размере до 100 тысяч рублей за частичное повреждение и до 400 тысяч — за полную утрату транспорта. Документ размещен на правовом портале региона.