Более 560 школ в Якутии получат новое учебное оборудование к 1 сентября

Свыше 560 школ в Якутии оснастят современным оборудованием к новому учебному году, сообщили в министерстве образования и науки региона. Модернизация образовательных учреждений проводится по нацпроекту «Молодёжь и дети».
Для кабинетов физики приобретут лабораторные комплексы. С их помощью школьники будут проводить эксперименты. Также в учреждения приобретут новые инструменты и звуковое оборудование для занятий музыкой, различные материалы для уроков изобразительного искусства.
«В 2025 году оснащены предметные кабинеты в 402 общеобразовательных организациях по учебному предмету “Основы безопасности и защиты Родины” и “Труд (Технология)”. В перечень закупаемого оборудования вошли массогабаритные макеты ручных гранат, автомата Калашникова, тренажеры для оказания первой помощи, швейные машины, а также приборы для выжигания по дереву, фрезерные машины и шкафы-холодильники», — напомнили в Министерстве образования и науки Якутии.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.