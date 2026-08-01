Более 560 школ в Якутии получат новое учебное оборудование к 1 сентября

«В 2025 году оснащены предметные кабинеты в 402 общеобразовательных организациях по учебному предмету “Основы безопасности и защиты Родины” и “Труд (Технология)”. В перечень закупаемого оборудования вошли массогабаритные макеты ручных гранат, автомата Калашникова, тренажеры для оказания первой помощи, швейные машины, а также приборы для выжигания по дереву, фрезерные машины и шкафы-холодильники», — напомнили в Министерстве образования и науки Якутии.