В Новороссийске поисковики нашли останки девяти красноармейцев времён ВОВ

Новороссийский центр поисковых работ еженедельно проводит экспедиции, которые позволяют возвращать из небытия имена защитников Родины. С начала года удалось найти останки 17 бойцов Красной Армии. Прямо сейчас работы идут в Мысхако, где найдены следы ещё девяти военнослужащих.