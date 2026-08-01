В Новороссийске поисковики нашли останки девяти красноармейцев времён ВОВ

Останки советских солдат обнаружили в ходе плановых раскопок на территории строящегося детского сада в селе Мысхако. Об этом сообщила заместитель главы Новороссийска Наталья Майорова.
Новороссийский центр поисковых работ еженедельно проводит экспедиции, которые позволяют возвращать из небытия имена защитников Родины. С начала года удалось найти останки 17 бойцов Красной Армии. Прямо сейчас работы идут в Мысхако, где найдены следы ещё девяти военнослужащих.
«Каждый найденный солдат получает возможность вернуться из безымянного прошлого — к своему имени, истории и памяти», — отметила вице-мэр.