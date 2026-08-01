Как нижегородская студентка стала одной из лучших легкоатлеток страны

Когда будущая чемпионка только начинала заниматься лёгкой атлетикой, тренеру даже приходилось выгонять её с тренировок. Сегодня Ольга Лизякина — мастер спорта, победительница и призёр всероссийских соревнований, а её имя известно далеко за пределами Нижегородской области.
Что помогло спортсменке полностью изменить отношение к тренировкам? Почему главным качеством чемпиона она считает не талант и даже не выносливость? Как пережить травмы, не потерять мотивацию и продолжать идти к своей мечте?
В новом выпуске проекта «Молодёжь меняет мир» нижегородская легкоатлетка Ольга Лизякина рассказала о своём пути в большой спорт, поддержке тренера, силе характера и главной цели, к которой она продолжает идти.
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