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Как нижегородская студентка стала одной из лучших легкоатлеток страны

Ольга Лизякина, профессиональная спортсменка, призёр и победитель первенств России, мастер спорта по лёгкой атлетике.

Когда будущая чемпионка только начинала заниматься лёгкой атлетикой, тренеру даже приходилось выгонять её с тренировок. Сегодня Ольга Лизякина — мастер спорта, победительница и призёр всероссийских соревнований, а её имя известно далеко за пределами Нижегородской области.

Что помогло спортсменке полностью изменить отношение к тренировкам? Почему главным качеством чемпиона она считает не талант и даже не выносливость? Как пережить травмы, не потерять мотивацию и продолжать идти к своей мечте?

В новом выпуске проекта «Молодёжь меняет мир» нижегородская легкоатлетка Ольга Лизякина рассказала о своём пути в большой спорт, поддержке тренера, силе характера и главной цели, к которой она продолжает идти.

Читайте полную историю на сайте «Нижегородской правды».