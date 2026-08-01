Врач назвала продукты, которые запрещено есть кормящим матерям

По ее словам, питание мамы напрямую влияет на состав молока — в частности, на его жирнокислотный профиль. Поэтому, если в рационе преобладают ультраобработанные продукты, богатые омега-6 жирными кислотами (полуфабрикаты, чипсы, фастфуд), а омега-3 не хватает — это отразится на составе молока.