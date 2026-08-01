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Семь пляжей в Самарской области признали непригодными для купания

По санитарно-химическим и паразитологическим показателям отобранные пробы воды соответствовали нормативам, однако купаться на перечисленных пляжах все же не рекомендовано.

Источник: НИА Самара

В управлении Роспотребнадзора по Самарской области актуализировали список мест, на которых не рекомендуется купаться. Под запрет попали семь пляжей региона, три из них — в Новокуйбышевске.

На 28 июля было исследовано: 389 проб воды на микробиологические показатели, 630 проб — на возбудители инфекционных заболеваний, 74 пробы — на паразитологические показатели, 130 проб — на санитарно-химические показатели, пишет Волга-Ньюс.

С 21 по 31 июля специалисты Роспотребнадзора выявили несоответствующие пробы воды по микробиологическим показателям на пляжах:

пляж озера Орлово г. Новокуйбышевска;

пляж озера Сакулино- 1 г. Новокуйбышевска;

пляж озера Сакулино- 2 г. Новокуйбышевска;

пляж Красноглинского района;

пляж в районе Барбошиной поляны;

пляж в районе Фестивальной поляны;

пляж СФГУП «Санаторий Можайский».

«Пробы воды реки Большой Кинель, повторно отобранные на пляже Отрадного по показателю’норовирусы», соответствуют гигиеническим нормативам", — подчеркнули в управлении.

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что на указанном пляже было превышение нормативов по показателю «норовирусы».

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