Семь пляжей в Самарской области признали непригодными для купания

В управлении Роспотребнадзора по Самарской области актуализировали список мест, на которых не рекомендуется купаться. Под запрет попали семь пляжей региона, три из них — в Новокуйбышевске.
На 28 июля было исследовано: 389 проб воды на микробиологические показатели, 630 проб — на возбудители инфекционных заболеваний, 74 пробы — на паразитологические показатели, 130 проб — на санитарно-химические показатели, пишет Волга-Ньюс.
С 21 по 31 июля специалисты Роспотребнадзора выявили несоответствующие пробы воды по микробиологическим показателям на пляжах:
пляж озера Орлово г. Новокуйбышевска;
пляж озера Сакулино- 1 г. Новокуйбышевска;
пляж озера Сакулино- 2 г. Новокуйбышевска;
пляж Красноглинского района;
пляж в районе Барбошиной поляны;
пляж в районе Фестивальной поляны;
пляж СФГУП «Санаторий Можайский».
«Пробы воды реки Большой Кинель, повторно отобранные на пляже Отрадного по показателю’норовирусы», соответствуют гигиеническим нормативам", — подчеркнули в управлении.
Напомним, ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что на указанном пляже было превышение нормативов по показателю «норовирусы».