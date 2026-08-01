В Хабаровске перекрываются дороги и изменяются маршруты автобусов

В этот период автобусы № 71 1 и 71 2 будут следовать по изменённым маршрутам. В сторону Южного микрорайона транспорт пойдёт через улицы Репина и Краснореченскую (с остановкой «Ул. Сурикова»). В направлении центра автобусы проследуют по улицам Суворова, Краснореченской и Репина, далее — на улицу Павла Морозова.