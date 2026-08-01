«А раньше дачники стояли»: на севере Волгограда реконструируют рынок

«Теперь им придётся искать новое место, а мы, местные жители, вынуждены покупать втридорога продукты сомнительного качества у перекупщиков», — оценивают нововведение властей горожане, сожалея: таких груш, как привозили сюда с дач садоводы, не купишь больше нигде в городе.