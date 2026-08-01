«А раньше дачники стояли»: на севере Волгограда реконструируют рынок

Жители севера Волгограда обсуждают реконструкцию рынка в микрорайоне Спартановка. Так обозначили им изменения, которые происходят там, где прежде продавали излишки выращенного дачники.
«Теперь им придётся искать новое место, а мы, местные жители, вынуждены покупать втридорога продукты сомнительного качества у перекупщиков», — оценивают нововведение властей горожане, сожалея: таких груш, как привозили сюда с дач садоводы, не купишь больше нигде в городе.
Судя по видео, которым поделились волгоградцы, на месте рынка организовали стоянку, снеся с лица земли последний общественный туалет в микрорайоне.
«Теперь разве что под кустики, если вдруг срочно понадобится. Так ведь нельзя — на штраф нарвёшься», — говорят горожане.
Возмущает их и то, что мусор с места реконструкции вывозят на контейнерную площадку к детскому саду на улице Академика Богомольца.
«Сил нет нюхать эти отходы», — негодуют волгоградцы и намерены обратиться по этому поводу к местным властям.
Ранее михайловским властям не угодила уличная скульптура, изображающая смерть на колёсах, которую изготовил и выставил у своего дома в предупреждение лихим мотоциклистам местный житель.