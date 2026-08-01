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«А раньше дачники стояли»: на севере Волгограда реконструируют рынок

Местные жители сожалеют: таких груш, как привозили сюда с дач садоводы, не купишь больше нигде в городе.

Жители севера Волгограда обсуждают реконструкцию рынка в микрорайоне Спартановка. Так обозначили им изменения, которые происходят там, где прежде продавали излишки выращенного дачники.

«Теперь им придётся искать новое место, а мы, местные жители, вынуждены покупать втридорога продукты сомнительного качества у перекупщиков», — оценивают нововведение властей горожане, сожалея: таких груш, как привозили сюда с дач садоводы, не купишь больше нигде в городе.

Судя по видео, которым поделились волгоградцы, на месте рынка организовали стоянку, снеся с лица земли последний общественный туалет в микрорайоне.

«Теперь разве что под кустики, если вдруг срочно понадобится. Так ведь нельзя — на штраф нарвёшься», — говорят горожане.

Возмущает их и то, что мусор с места реконструкции вывозят на контейнерную площадку к детскому саду на улице Академика Богомольца.

«Сил нет нюхать эти отходы», — негодуют волгоградцы и намерены обратиться по этому поводу к местным властям.

Ранее михайловским властям не угодила уличная скульптура, изображающая смерть на колёсах, которую изготовил и выставил у своего дома в предупреждение лихим мотоциклистам местный житель.