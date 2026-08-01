Валентина Рясова завоевала серебро на «Спартакиаде народов России» в Уфе

При этом ход гонки у Валентины получился довольно напряжённым: большую часть дистанции она шла за лидерами, но именно на заключительном, беговом этапе сумела совершить рывок и подняться на вторую строчку итогового протокола. Этот результат особенно порадовал волгоградских болельщиков, да и поклонников триатлона в целом.