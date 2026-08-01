Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин запросил доклад о травмировании младенца в ростовском роддоме

Следком возбудил уголовное дело из-за травмирования младенца в роддоме Ростова.

Источник: Комсомольская правда

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ситуации с оказанием медицинской помощи в Ростове, где новорожденный получил тяжелое заболевание. Поводом для разбирательства стали появившиеся в социальных сетях публикации о некорректных действиях врачей при принятии родов.

Сообщается, что допущенные ошибки привели к травмированию младенца. Из-за этого региональное управление СК уже возбудило и ведет расследование уголовного дела.

Председатель ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления по Ростовской области Станиславу Ковалеву представить исчерпывающий отчет о текущем ходе расследования и результатах проверки доводов, озвученных в обращениях граждан.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.