Бастрыкин запросил доклад о травмировании младенца в ростовском роддоме

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ситуации с оказанием медицинской помощи в Ростове, где новорожденный получил тяжелое заболевание. Поводом для разбирательства стали появившиеся в социальных сетях публикации о некорректных действиях врачей при принятии родов.