Диетолог Юшков рассказал красноярцам, в каких количествах безопасно есть арбузы

Есть категории людей, которым арбуз и дыня противопоказаны. Это те, кто страдает синдромом раздражённого кишечника, потому что эти продукты входят в так называемый FODMAP-список и часто провоцируют вздутие, боль, понос или запор. Также нельзя их есть при сахарном диабете с плохим контролем, при хронической почечной недостаточности из-за большого содержания калия и при обострении панкреатита, гастрита или язвы. Что касается детей, то бахчевые в виде пюре или мягких мелких кусочков без косточек можно давать уже с восьми-десяти месяцев, но полноценно и осознанно — лучше с полутора-двух лет.