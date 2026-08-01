Нижегородский суд продлил принудительное лечение некрополисту Москвину

Анатолию Москвину, которого называют «некрополистом» и «маньяком-кукольником», снова продлили принудительное лечение на шесть месяцев. Такое решение 31 июля принял Ленинский районный суд Нижнего Новгорода.
Москвин будет и дальше находиться в психиатрической больнице общего типа, где проходит лечение по решению суда.
Его задержали в 2011 году после жалобы местного жителя на публикацию в газете. В статье Москвин писал, что посетил более 700 кладбищ и даже ночевал на них. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о надругательстве над телами умерших и местами захоронения.
Следствие установило, что он выкапывал тела умерших девочек, мумифицировал их и хранил у себя дома в виде кукол. Во время обысков были найдены останки 26 несовершеннолетних. Суд признал Москвина невменяемым и направил его на принудительное лечение, которое с тех пор регулярно продлевается.