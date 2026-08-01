Нижегородский суд продлил принудительное лечение некрополисту Москвину

Его задержали в 2011 году после жалобы местного жителя на публикацию в газете. В статье Москвин писал, что посетил более 700 кладбищ и даже ночевал на них. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о надругательстве над телами умерших и местами захоронения.