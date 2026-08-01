В Калининграде дешёвое такси и несолёное море — гости из Брянска поделились впечатлениями об отдыхе на Балтике

Сразу две семьи из Брянска провели в июле свой отпуск на побережье Балтики. О своих впечатлениях и о том, чем Калининградская область на их взгляд, отличается от родного региона, гости рассказали «Клопс».
Первыми дорогу на запад проложили Людмила с супругом Александром и двумя дочерями — Ксенией и Викторией. Следом за ними, буквально через неделю полетели в Калининград их близкие родственники: Юлия и Игорь с 11-летним сыном Кириллом.
Семье «первооткрывателей» не повезло в дороге: досталась семичасовая задержка рейса из Москвы. Зато отель в центре Калининграда порадовал «отличными завтраками, очень хорошей кроватью и хрустящим бельём. Удалось восстановиться после перелёта».
Дружный квартет гулял по набережным приморских городов, кормил морковкой кроликов в одном из фортов Калининграда, посещал калининградские музеи. Охватить всё не смогли, поэтому «эстафету отдыха» в шутку передали семье брата Людмилы. А для себя приняли решение обязательно вернуться.
Вторая семья к поездке подготовилась: посмотрела ролики блогеров, поискала информацию о самой западной точке России, прислушались к советам родственников. До столицы из Брянска добирались на автомобиле, потом до Калининграда — на самолёте.
Повезло больше, чем предшественникам, рейс был без задержек. "Программу составили заранее, передвигались в основном на электричках и общественном транспорте, иногда брали такси.
Не всё задуманное смогли воплотить в жизнь, но курортные города посетили, ознакомились с достопримечательностями. Больше всего понравился берег налево от канатной дороги в Светлогорске. Там практически нет волнорезов и широкая пляжная полоса", — поделилась Юлия.
Самостоятельные туристы изучали Калининградскую область, опираясь на информацию из открытых источников и советы родственников, экскурсии покупали только в музеях. Юлия призналась, ожидания от поездки оправдались. Но в следующий раз решили арендовать жильё на побережье. На море провели полноценные три дня, в остальное время прятались от дождя в кафе и музеях.
«Светлогорск прямо как из старых сказок, а Зеленоградск запомнился тихим, “на лайте”, уютным и душевным городком».
Из курортных городов семья особенно выделила Светлогорск. С восторгом вспоминают прогулку по озеру Верхнее: «Гуляли три часа, опять была задержка рейса, не сразу поехали в аэропорт. Вокруг всё очень ухоженное и красивое. Есть даже бесплатные пакетики для уборки за собаками! У нас в городе такого нет».
Что удивило?
Частые и внезапные перепады погоды туристов поразили. В Брянской области, по их словам, такого не бывает.
То дождь, то солнце… Вышел из дома — пасмурно и прохладно. Это не значит, что через пару часов не будет жары и яркого солнца.
С купанием повезло, попробовали разные пляжи. Балтийское море отличное и поразило характером. Это прямо мощь… Были на многих, но вот ваше прямо суровое и такое настоящее!".
А вот по температуре Балтийское море оказалось такое же, как брянские водоёмы летом. «Показалось несолёным, волнующимся и пахнущим рыбой…» — поделилась гостья.
Больше всего в душу обеим семьям из Брянска запал форт Дёнхофф. Уникальная историческая крепость, построенная в конце XIX века, поразила гостей своими стенами, архитектурной мощью и, конечно, живностью. «Это просто топ!» — восторгаются туристы.
Кроме того, в списке личных пристрастий — море в любую погоду, улица Пугачёва в Зеленоградске и парк в Янтарном.
«Такие огромные деревья, — говорит Юлия. — Удобные дорожки и познавательная информация. Получается прогулка с литературным погружением… Необычно. У нас растут в основном липы, клёны и берёзы. Они пониже, чем калининградские сосны».
Посетили брянчане и Приморский карьер, посмотрели, как добывается солнечный камень, сходили на экскурсию в музей Янтарного комбината, а в Светлогорске — собрали коллекцию ёжиков.
Большое впечатление традиционно произвело разнообразие архитектуры: симпатичные домики, стены из красного кирпича, брусчатка.
У нас мало сохранили старых домов, — говорят путешественники. — Тут больше зданий с историей. Крыши со старой черепицей… Жаль, заменяют современной металлической.
Хорошо, что сохранили некоторые форты, есть понимание, как и для чего строили раньше такие оборонительные сооружения".
Сравнение Брянской и Калининградской областей.
Цены на продукты туристам из Брянска показались выше, чем дома. «Но при этом средний чек в кафе и ресторанах примерно такой же, — считают туристы. — А вот транспорт у вас дешевле: 38 рублей против наших 45-ти. И такси недорогое по сравнению с брянским. Вообще транспортная доступность порадовала. “Ласточки” на побережье — самый комфортный и скоростной способ встретиться с морем. И недорого».
Гости из Брянска подчеркнули спокойную обстановку в Калининграде: «И интернет есть, и тишина, за которой и летели».
Поездку своей семьи на Балтийское море Юлия оценила, как вполне бюджетную: вышло «плюс-минус 170 тысяч рублей».
Перелёт обошёлся на троих (двое взрослых и ребёнок) в 51 тысячу рублей в оба конца. Неделя проживания на ул. 1812 года через российский онлайн-сервис краткосрочной аренды — 28 тысяч рублей. На сувениры и подарки потратили порядка 13 тысяч рублей. Остальные деньги ушли на питание, такси, проезд в общественном транспорте, посещение музеев.
У Людмилы другие расчёты: «Отель плюс перелёт обошлись в 100 тысяч рублей. На питание, музеи, сувениры ушло около 130 тысяч».
Туристки из Челябинска рассказали, что впечатлило в поездке и сколько на неё потратили. Гостья из Коми поделилась: в Калининграде прибавила три килограмма из-за обилия вкусностей.