В Калининграде дешёвое такси и несолёное море — гости из Брянска поделились впечатлениями об отдыхе на Балтике

Цены на продукты туристам из Брянска показались выше, чем дома. «Но при этом средний чек в кафе и ресторанах примерно такой же, — считают туристы. — А вот транспорт у вас дешевле: 38 рублей против наших 45-ти. И такси недорогое по сравнению с брянским. Вообще транспортная доступность порадовала. “Ласточки” на побережье — самый комфортный и скоростной способ встретиться с морем. И недорого».