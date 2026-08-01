В поселке Некрасовское Ярославской области обновят центр развития ребенка

Центр развития ребенка — детский сад «Сказка» отремонтируют в поселке Некрасовское Ярославской области при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в администрации Некрасовского муниципального округа.
Специалисты обновляют три группы, которые в новом учебном году будут адаптированы для учеников 1-х классов. В учреждении выполняют малярные работы, а в санитарных узлах укладывают новую плитку. Также меняют системы естественного и искусственного освещения, во всех помещениях устанавливают новые двери.
«Продумываем и системы хранения: закрытые шкафы, открытые стеллажи и подвесные системы для порядка и быстрого доступа к вещам и учебным материалам. Параллельно закупаем новое оснащение: интерактивные панели, учебную мебель, спортивный инвентарь и оборудование для STEM-технологий. Реализация этого проекта позволит оптимизировать учебный график и сократить число классов, обучающихся во вторую смену в центре образования “Некрасовская школа”», — сказала заместитель главы Некрасовского округа Ольга Альбертовна Манафова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.