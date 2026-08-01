В поселке Некрасовское Ярославской области обновят центр развития ребенка

Специалисты обновляют три группы, которые в новом учебном году будут адаптированы для учеников 1-х классов. В учреждении выполняют малярные работы, а в санитарных узлах укладывают новую плитку. Также меняют системы естественного и искусственного освещения, во всех помещениях устанавливают новые двери.