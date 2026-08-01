Кондратьев доложил Патрушеву о развитии туризма на заповедных территориях

«С 2016 года мы на 27 процентов увеличили площадь природно‑заповедного фонда за счёт создания особо охраняемых природных территорий», — сообщил Вениамин Кондратьев. Сейчас в крае насчитывается 512 ООПТ общей площадью свыше 1 млн гектаров, из них 357 объектов регионального значения занимают около 650 тыс. гектаров. В регионе действует более 360 туристических маршрутов, значительная часть которых пролегает по заповедным территориям. Их обустройство ведётся как за счёт средств нацпроекта «Туризм и гостеприимство», так и за счёт краевого бюджета.