Кондратьев доложил Патрушеву о развитии туризма на заповедных территориях

В Краснодарском крае состоялось совещание по развитию туризма на особо охраняемых природных территориях. Его провёл заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев в ходе рабочей поездки в регион. В мероприятии принял участие губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
По данным за 2025 год, посещаемость особо охраняемых природных территорий по всей России превысила 22,5 млн человек. Как отметил Дмитрий Патрушев, приток туристов служит важным стимулом для сбалансированного развития национальных парков, а также открывает дополнительные перспективы для малого бизнеса.
Для модернизации инфраструктуры нацпарков в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» до 2030 года из федерального бюджета планируется выделить около 25 млрд рублей. Одновременно продолжается работа в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство»: на ООПТ возводятся объекты инфраструктуры, а инвесторы могут рассчитывать на меры поддержки.
Вице‑премьер акцентировал внимание на необходимости цифровизации сферы экотуризма. В частности, речь идёт о внедрении системы электронных разрешений на посещение ООПТ через портал Госуслуг, а также о расширении доступности этой услуги. Не менее значимым фактором востребованности туристических объектов Патрушев назвал повышение их транспортной доступности.
Вениамин Кондратьев подчеркнул, что курорты Краснодарского края входят в число самых узнаваемых туристических брендов страны. Так, по итогам 2025 года регион посетили 18 млн 100 тыс. человек, а с начала текущего года турпоток составил порядка 9 млн гостей. Помимо традиционного отдыха на побережье, в крае активно развиваются иные направления — сельский, винный, гастрономический, промышленный и познавательный туризм.
Растёт популярность пеших маршрутов по горам и экскурсий по заповедным местам, при этом, по словам главы региона, важно беречь уникальную природу и избегать хаотичной застройки.
«С 2016 года мы на 27 процентов увеличили площадь природно‑заповедного фонда за счёт создания особо охраняемых природных территорий», — сообщил Вениамин Кондратьев. Сейчас в крае насчитывается 512 ООПТ общей площадью свыше 1 млн гектаров, из них 357 объектов регионального значения занимают около 650 тыс. гектаров. В регионе действует более 360 туристических маршрутов, значительная часть которых пролегает по заповедным территориям. Их обустройство ведётся как за счёт средств нацпроекта «Туризм и гостеприимство», так и за счёт краевого бюджета.
Один из недавно обустроенных маршрутов открыли в конце 2025 года — он проходит по территории памятника природы «Гора Кизинчи» в Мостовском районе. Эта локация отличается выразительным ландшафтом: здесь можно увидеть живописные скалы, а также встретить редкие виды флоры и фауны — на территории обитают 43 вида животных, занесённых в Красную книгу, и произрастают 15 видов охраняемых растений.
В работе совещания также участвовали министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, министр экономического развития России Максим Решетников, депутат Госдумы Сергей Кривоносов, руководители регионов и представители бизнес‑сообщества.
В рамках визита Дмитрий Патрушев осмотрел Сочинский национальный парк, посетил водопад Поликаря высотой 72 метра, который считается самым высоким в Сочи и ежегодно привлекает свыше 50 тыс. туристов.
Также федеральные чиновники посетили Центр восстановления леопарда на Кавказе. Вице‑премьер вместе с губернатором ознакомились с ходом работ по восстановлению популяции переднеазиатского леопарда. За время функционирования центра в естественную среду обитания было выпущено 15 особей.