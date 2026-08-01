Бизнесу Камчатки расскажут, как адаптироваться к современным технологиям

С участниками будет работать федеральный эксперт по маркетингу и дипломированный бизнес-тренер Ира Сысуева. На семинаре обсудят основные понятия, отличия от текстового поиска, каналы трафика, статистику и тренды, оптимизацию контента под голосовой поиск. Также особое внимание уделят теме подкастов как маркетингового инструмента и особенностям звуковых логотипов.