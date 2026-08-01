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Бизнесу Камчатки расскажут, как адаптироваться к современным технологиям

Также особое внимание уделят теме подкастов как маркетингового инструмента.

Предпринимателей Камчатского края приглашают на вебинар «Голосовой поиск и аудиоконтент: оптимизация под умные колонки, подкасты с динамической рекламой, звуковые логотипы», сообщили в региональном центре «Мой бизнес». Мероприятие организуют по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

С участниками будет работать федеральный эксперт по маркетингу и дипломированный бизнес-тренер Ира Сысуева. На семинаре обсудят основные понятия, отличия от текстового поиска, каналы трафика, статистику и тренды, оптимизацию контента под голосовой поиск. Также особое внимание уделят теме подкастов как маркетингового инструмента и особенностям звуковых логотипов.

Событие состоится 11 августа. Участие в нем бесплатное, однако необходимо пройти предварительную регистрацию.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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