Бизнесу Камчатки расскажут, как адаптироваться к современным технологиям

Предпринимателей Камчатского края приглашают на вебинар «Голосовой поиск и аудиоконтент: оптимизация под умные колонки, подкасты с динамической рекламой, звуковые логотипы», сообщили в региональном центре «Мой бизнес». Мероприятие организуют по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».
С участниками будет работать федеральный эксперт по маркетингу и дипломированный бизнес-тренер Ира Сысуева. На семинаре обсудят основные понятия, отличия от текстового поиска, каналы трафика, статистику и тренды, оптимизацию контента под голосовой поиск. Также особое внимание уделят теме подкастов как маркетингового инструмента и особенностям звуковых логотипов.
Событие состоится 11 августа. Участие в нем бесплатное, однако необходимо пройти предварительную регистрацию.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.