«Никаких двоек!» Заслуженный учитель — о том, как надо учить русскому

«В школе нужно как можно больше читать, — продолжает Галина Викторовна. — В том числе надо учить школьников читать на скорость, на время. Должно быть найдено в учебной программе и место для уроков выразительного чтения. Надо проводить и конкурсы чтецов — пока они у нас проходят очень редко. Если бы такие конкурсы проводились массово, дети настраивались бы на подготовку к ним и читали бы и на скорость, и на выразительность».