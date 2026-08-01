«Никаких двоек!» Заслуженный учитель — о том, как надо учить русскому

Несколько десятилетий посвятила преподаванию русского языка и литературы волгоградским школьникам заслуженный учитель России кандидат филологических наук Галина Егорова. Опыт за это время накоплен обширный. Главными наработками и мыслями по поводу судьбы русского языка Галина Викторовна поделилась с «АиФ» — НП".
Идеальный учебник уже есть.
Прежде всего, по мнению Галины Егоровой, в школе необходимо разделить преподавание русского языка и литературы.
«Раньше, в советские времена, в начальной школе это были предметы, называвшиеся “письмо” и “чтение”, — объясняет Галина Викторовна. — Основные знания по ним закладываются уже в начальных классах, но закладываться они должны не теоретически! За основу в этом деле должна быть взята любовь детей и педагогов к русскому языку, к родному нам русскому слову».
Учёные-филологи нашей страны ищут сейчас учебник русского языка, который мог бы стать единым для всех школьников. Однако эти поиски, считаю, бессмысленны, потому что уже двести изданий пережил у нас в стране учебник чтения Константина Ушинского под названием «Родное слово». В нём — прекрасные тексты, как поэтические, так и прозаические. Нет там никаких нынешних модных Лунтиков и Гарри Поттеров. Есть только классическая, хорошая литература, предназначенная детям.
«В школе нужно как можно больше читать, — продолжает Галина Викторовна. — В том числе надо учить школьников читать на скорость, на время. Должно быть найдено в учебной программе и место для уроков выразительного чтения. Надо проводить и конкурсы чтецов — пока они у нас проходят очень редко. Если бы такие конкурсы проводились массово, дети настраивались бы на подготовку к ним и читали бы и на скорость, и на выразительность».
Не менее важно, как считает Галина Егорова, учить детей пересказывать тексты — это развивает мышление.
«В любом случае школьный урок русского языка не должен проходить как примитивное переписывание упражнений из учебника, как настрой только на орфографическую зоркость, — считает Галина Викторовна. — Не надо школьникам очень уж сильно бояться сделать ошибку в их письменной речи. Ни в коем случае при обучении русскому языку в классе не должно быть никаких стрессовых ситуаций. Урок русского языка должен проходить примерно так, как проходит урок рисования — легко, непринуждённо, с удовольствием! Дети должны чувствовать наслаждение от того, что у них есть этот урок. Они должны идти на него с радостью!».
«Медведь» или «мидведь»?
Самой Галине Викторовне в школе дети, её ученики, много раз говорили: «Мы так любим ваши уроки!» Потому что они отдыхали на этих уроках душой, наслаждались.
«Мы на уроках всегда разбирали историю слов, — раскрывает Галина Викторовна причины успеха. — Например, я объясняла, что слово “медведь” образовано от двух старославянских корней — “мёд” и “ведати”, то есть “знать”. Значит, медведь — это зверь, который знает, где находится мёд! Усвоив это, никто из школьников в дальнейшем не напишет “мидведь”.
То же самое — со словом «обаятельный». Школьники часто пишут как «обоятельный», путая, видимо, с «обонянием». Объясняю, что древний корень в этом слове — «ба», означающий «баять», то есть рассказывать. От него же слова «басня», «баюн», «байка». Всё, после такого разбора «обаятельный» пишут без ошибок.
Правила на карточках.
За десять лет учёбы в школе, считает Егорова, можно изучить историю стольких слов, что и правила их написания учить не надо будет.
«Все правила письменной речи у меня были написаны на специальных карточках, — раскрывает педагог ещё один профессиональный секрет. — К примеру, карточка, в которой говорилось о написании букв “о” и “ё” после шипящих звуков.
У каждого ребёнка на уроке был конвертик, в котором эти карточки лежали. На каждой из них — одно из правил написания различных слов. Дети эти карточки перебирали на уроках, искали нужное им правило.
Орфографические правила укладывались в схемы. Когда такая схема находится перед глазами у ребёнка, он надолго запомнит её.
Сейчас же зачастую ребёнка для проверки орфографии в диктанте принуждают выполнить алгоритм, состоящий из 15 шагов, — но никто за время написания диктанта не сможет это сделать!".
Когда не надо бояться ошибок.
Каждый урок русского языка, по мнению Галины Викторовны, должен быть праздником для школьника — праздником новой информации.
«Мы на уроках и латинские пословицы учили, — рассказывает она. — Сейчас моим бывшим ученикам уже по 50 лет, и до сих пор они в своей речи употребляют эти “nota bene”, “postskriptum” и прочие латинские слова и выражения. Мы также разбирали фразеологические обороты, например “бить баклуши”. Сейчас мы это понимаем как “бездельничать”, но в старину такое выражение обозначало работу подмастерий, выбивавших из деревянной болванки при помощи стамески заготовку под будущую ложку».
Время от времени Галина Викторовна давала школьникам задание написать сочинение на вольную тему. Предупреждала, что ошибки будет исправлять, но оценка за сочинение при этом снижаться не будет.
«Оценку ставила в таких случаях только за содержание работы, чтобы они могли писать всё, что они думают и знают, — поясняет Галина Егорова. — Дети такие сочинения пишут обычно с удовольствием, не боясь двоек. Вообще уверена, что нельзя на уроках по русскому языку ставить двойки, не должно быть подобных оценок на этих уроках. Нельзя мучить детей на них, внушать им, что они двоечники, неудачники. А надо их, напротив, возвышать и поднимать им настроение!».
Чем колдунья отличается от ведьмы?
В школе у Галины Егоровой действовало и научное общество учащихся по русскому языку. Дети там получали, например, такие задания: исследовать близкие по смыслу слова согласно этимологическому словарю русского языка. Например, «баба-яга», «ведьма» и «колдунья» — в чём разница между такими словами?
Дети выясняли, что «яга» в переводе с тюркского обозначает «злая». То есть баба-яга — это просто злая женщина! Слово «ведьма» исходит от слова «ведать», то есть «знать». Ведьма — это знахарка, знающая заговоры, травы, женщина, которая может вылечить кого-либо.
А слово «колдунья» близко по происхождению, родственно слову «кудесник». То есть колдунья — это, в сущности, волшебница!
«Выходит, что все эти три, казалось бы, похожих друг на друга слова обозначают разных людей, — поясняет Галина Егорова. — Когда же дети сами до этого всего докапываются — видели бы вы, какой в глазах у них восторг!».
А ещё в обществе научно изучали язык младенцев — детский лепет. На самом деле у каждого такого слова есть значение, которое мы и пытались понять.
Не менее интересной оказалась и работа над словарём междометий — всяческих «ах fa0», «ох», «эх» и так далее. Ранее такого словаря вообще не существовало. Дети же, работая над ним, узнавали, к примеру, что междометие «чу» исходит от слова «чуять», то есть «слышать». Отсюда и междометие «чу!» означает «прислушайся!».
«Всё это имеет непосредственное отношение к русскому языку, — подчёркивает Галина Егорова. — Пока его у нас не отобрали, как это, например, произошло на Украине, мы не понимаем, насколько важно русский язык защищать и пропагандировать. И ещё: русский язык я не считаю учебным предметом. Мы впитываем его в себя с молоком матери. Русский язык — это дар Божий, который мы в школе должны просто развивать. Язык — это душа народа! Именно так надо настраивать в школах детей по отношению к русскому языку. Да и дошкольников тоже…».
Досье.
Галина Викторовна Егорова — выпускница ВолГУ. Научным руководителем её дипломной работы, а впоследствии — и кандидатской диссертации была профессор ВолГУ, доктор филологических наук, выдающийся учёный София Петровна Лопушанская.
К написанию диссертации Галина Викторовна приступила, когда уже около 20 лет проработала учителем русского языка и литературы. Параллельно занималась проблемой русского языка как одной из составляющих национальной безопасности.
В 2007 г. Волгоградским фондом культуры Галине Викторовне присвоено звание «Человек года».
В 2008 г. по инициативе Галины Егоровой был проведён первый городской праздник «Дни русского языка», посвящённый О. Н. Трубачёву. В его рамках был открыт музей «Истории русской письменности» им. О. Н. Трубачёва, мемориальная доска Олегу Трубачёву. Дни русского языка теперь проводятся ежегодно по всей Волгоградской области, участниками становятся тысячи школьников.