В Красноярске стартовал набор волонтеров на спортивный форум

Мероприятие объединит свыше 4 тыс. участников из более чем 100 стран. Для работы на форуме потребуется до 800 добровольцев. Они будут помогать гостям при прибытии и отъезде, процедуре аккредитации, сопровождать делегации, работать в рамках основной программы и на внешних площадках. Волонтерам предоставят фирменную униформу, питание и транспорт до удаленных объектов.