В Красноярске стартовал набор волонтеров на спортивный форум

Волонтеров приглашают подать заявки на прохождение отбора для работы на Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава», который пройдет в Красноярске с 21 по 23 октября, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона. Событие соответствует целям и задачам госпрограммы «Спорт России».
Мероприятие объединит свыше 4 тыс. участников из более чем 100 стран. Для работы на форуме потребуется до 800 добровольцев. Они будут помогать гостям при прибытии и отъезде, процедуре аккредитации, сопровождать делегации, работать в рамках основной программы и на внешних площадках. Волонтерам предоставят фирменную униформу, питание и транспорт до удаленных объектов.
По итогам мероприятия они получат благодарственные письма, памятные сувениры и верифицированные часы на платформах Добро.рф и красволонтер.рф. Это даст преимущество при поступлении в вузы или отборе на другие крупные проекты. Заявки принимаются до 7 августа. Подать ее можно по ссылке.
«Форум “Россия — спортивная держава” станет одним из главных событий в мире отечественного спорта. В его рамках обсудят ключевые темы физической культуры, профессионального и массового спорта. Стать частью волонтерского корпуса — это шанс получить уникальный опыт, новые возможности и знакомства. Добровольцы смогут выбрать направление, где их потенциал раскроется максимально», — отметил руководитель агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края Виктор Коломиец.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.