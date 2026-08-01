В Нижнем Новгороде стартовал проект «Пять вечеров ОНЛАЙФ»

По словам создателей, в России около 13 млн глухих и слабослышащих людей, тогда как спектакли на жестовом языке идут лишь в девяти театрах страны. Проект расширяет доступ к культуре для этой аудитории и обогащает словарь жестового языка: для одной постановки переводчики разработали около 15 новых жестов.