В Нижнем Новгороде стартовал проект «Пять вечеров ОНЛАЙФ» — цикл показов цифровых спектаклей на русском жестовом языке. Организаторы — Onlife Клуб и Лаборатория инклюзивных технологий при правительстве региона.
Проект стал победителем конкурса «СВЕТИ» АНО «Центр поддержки социальных проектов Нижнего Новгорода» при поддержке городской администрации.
Особенность проекта — не только цифровой формат (спектакли записаны с использованием мультимедийных технологий в разных точках страны и мира), но и участие глухих и слабослышащих артистов.
По словам создателей, в России около 13 млн глухих и слабослышащих людей, тогда как спектакли на жестовом языке идут лишь в девяти театрах страны. Проект расширяет доступ к культуре для этой аудитории и обогащает словарь жестового языка: для одной постановки переводчики разработали около 15 новых жестов.
В библиотеке проекта уже более 80 спектаклей, готовится мобильное приложение — «цифровая сцена» с показами из любой точки мира. Кроме того, именно в Нижнем Новгороде партнёры проекта создали ИИ-аватара переводчика на русский жестовый язык.
На первом показе.
зрители обсудили спектакль с экспертами. Следующий показ состоится 27 августа, а всего до ноября запланировано 5 встреч. Афиша доступна на сайте проекта.
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