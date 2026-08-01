В Нижегородской детской больнице обновили корпус боксированной педиатрии

«Всего в нашем корпусе 17 боксированных палат. На первом этаже располагаются именно боксы — они имеют отдельные входы с улицы и отдельные системы вентиляции с фильтрацией воздуха, то есть контакт воздуха между помещениями и перекрестные инфекции исключены. Это критически важно для детей с тяжелыми инфекционными соматическими заболеваниями, пациентов со слабым иммунитетом», — сказала заведующая отделением боксированной педиатрии медучреждения Светлана Никитина.