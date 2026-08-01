В Нижегородской детской больнице обновили корпус боксированной педиатрии

Корпус боксированной педиатрии отремонтировали в Нижегородской областной детской клинической больнице, сообщили в пресс-службе правительства региона. Такая работа соответствует целям нацпроектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Семья».
Он представляет собой двухэтажное здание, рассчитанное на 35 коек. Там будут принимать юных пациентов с различными трудно дифференцируемыми заболеваниями, в том числе с лихорадками, возникшими по неясной причине, и муковисцидозом, а еще инфекциями, для лечения которых требуется помощь нескольких специалистов узких профилей.
«Всего в нашем корпусе 17 боксированных палат. На первом этаже располагаются именно боксы — они имеют отдельные входы с улицы и отдельные системы вентиляции с фильтрацией воздуха, то есть контакт воздуха между помещениями и перекрестные инфекции исключены. Это критически важно для детей с тяжелыми инфекционными соматическими заболеваниями, пациентов со слабым иммунитетом», — сказала заведующая отделением боксированной педиатрии медучреждения Светлана Никитина.
Она уточнила, что два бокса являются мельцеровскими. То есть в них есть специальные промежуточные помещения для входа медицинского персонала, а также индивидуальные окна для передачи пищи и ее обеззараживания.
С помощью нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. А нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.