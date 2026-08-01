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В Минусинске пьяного водителя оштрафовали на 100 тыс. и конфисковали машину

Он уже трижды привлекался за пьяную езду и был лишён прав.

Пьяный водитель из Минусинска оштрафован на 100 тысяч рублей и лишён автомобиля. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Как рассказали в ведомстве, в феврале сотрудники ДПС остановили Lada Samara под управлением 34-летнего мужчины. Выяснилось, что он уже трижды привлекался за пьяную езду и был лишён прав.

Суд признал минусинца виновным в повторном управлении в нетрезвом виде. Ему назначили штраф 100 тысяч рублей с рассрочкой и лишили прав на 10 месяцев. Кроме того, автомобиль Lada Samara конфисковали в пользу государства.

Приговор пока не вступил в силу.

Ранее мы сообщали, что пенсионерка из Красноярского края отдала мошенникам 6,5 млн за награду сына.