В России начали показывать «Одиссею» Кристофера Нолана

Восемь лет минуло с тех пор, как пал великий город Троя — и царица Елена (Лупита Нионго) была возвращена в Спарту. Оставшиеся в живых победители давно покинули те проклятые берега и воссоединились со своими семьями — все, кроме царя Итаки Одиссея (Мэтт Деймон), который после долгих скитаний по морям застрял на острове Огигия в компании нимфы Калипсо (Шарлиз Терон). За это время его дом захватили многочисленные женихи (Роберт Паттинсон, Кори Хокинс и другие), намеренные добиться руки Одиссеевой жены Пенелопы (Энн Хэтэуэй). Пока что их попытки тщетны: царица до сих пор не теряет надежды вновь увидеть любимого, так что всеми силами оттягивает новую свадьбу. Не верит в гибель отца и его молодой сын Телемах (Том Холланд). Устав наблюдать за гедонизмом и коварством ухажеров, он пускается на поиски Одиссея, чтобы наконец определить дальнейшую судьбу Итаки, которой опасно дальше оставаться без правителя: по греческим землям ползут пугающие слухи о кровожадных «людях с моря», попирающих закон Зевса.