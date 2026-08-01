Нижегородское «Торпедо» сохранило одного из лучших бомбардиров: с Егором Соколовым подписан новый контракт

— Егор — талантливый нападающий и честный парень, который еще имеет потенциал для спортивного роста. Для «Торпедо» он не только хороший спортсмен, но и, безусловно, ценный актив, которым мы дорожим и не готовы к совершению обмена за «дружеское рукопожатие». Далее мы будем руководствоваться, как и ранее, спортивным принципом. Конкуренция за место в составе «Торпедо» ожидается очень серьезной. Того требуют поставленные перед Клубом задачи. Пожелаем Егору обновить свои бомбардирские результаты в новом сезоне.