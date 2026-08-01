Нижегородское «Торпедо» сохранило одного из лучших бомбардиров: с Егором Соколовым подписан новый контракт

Форвард нижегородского «Торпедо» Егор Соколов продолжит выступать за нижегородскую команду, сообщили в автозаводском клубе. С 23‑летним нападающим подписан новый контракт, срок действия соглашения — до 31 мая 2027 года.
Прошлый сезон стал для Соколова дебютным в КХЛ и получился ярким: он показал второй результат по результативности среди нападающих команды. На его счету 40 очков в регулярном чемпионате, из них 25 — за голевые передачи. Это говорит не только о личных навыках в атаке, но и об умении играть на партнёров, создавая моменты для товарищей по команде.
В активе форварда также более 100 силовых приёмов и один из самых высоких среди игроков атаки показателей по заблокированным броскам, что подчёркивает его готовность работать и в оборонительной фазе.
Генеральный директор «Торпедо» Евгений Забуга прокомментировал продление контракта:
— Егор — талантливый нападающий и честный парень, который еще имеет потенциал для спортивного роста. Для «Торпедо» он не только хороший спортсмен, но и, безусловно, ценный актив, которым мы дорожим и не готовы к совершению обмена за «дружеское рукопожатие». Далее мы будем руководствоваться, как и ранее, спортивным принципом. Конкуренция за место в составе «Торпедо» ожидается очень серьезной. Того требуют поставленные перед Клубом задачи. Пожелаем Егору обновить свои бомбардирские результаты в новом сезоне.
Ранее сообщалось, что ушел из жизни бывший вратарь нижегородского «Торпедо» Алексей Мурыгин.