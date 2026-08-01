Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Работа кипит: что происходит на месте реконструкции Привокзальной площади Волгограда

В Центральном районе Волгограда продолжается реконструкция привокзальной площади. Работа ударными темпами продвигаются сразу на.

В Центральном районе Волгограда продолжается реконструкция привокзальной площади. Работа ударными темпами продвигаются сразу на нескольких объектах благоустройства. Как выглядит в настоящее время площадь и какие работы ведутся — увидел фотокорреспондент ИА «Высота 102».

В ходе реконструкции территории привокзальной площади специалисты приступили к монтажу новых фонарей на пешеходных зонах. Рабочие меняют старые опоры освещения на новые. Кабели укладывают под землю, чтобы на поверхности было как можно меньше проводов.

В настоящее время уже установлено 73 современных энергоэффективных светодиодных элемента освещения. В ближайшее время будет установлено еще 12 фонарей. Фонари будут выполнены в уникальном стиле сталинского ампира, который дополнит самобытный облик улиц и строительных сооружений вблизи площади.

На месте также уже уложено более 13 тысяч кв. м тротуарной плитки. Площадь у собора Александра Невского и здания железнодорожного вокзала полностью скрылось под слоем бетона.

Серую массу скоро разбавят зелеными насаждениями. Здесь уже завершаются работы по прокладке поливочного водопровода, сетей электроснабжения, систем видеонаблюдения и оповещения.

На прилегающих к вокзалу остановках рабочие устанавливают новые остановочные павильоны. На следующем этапе специалисты приступят к озеленению территории.

Напомним, вместе с этим также ведутся работы и на прилегающих к вокзалу улицах. В скором времени у крупного транспортного узла появится новое парковочное пространство. Ранее здесь также побывали корреспонденты информагентства.

Фото: Андрей Поручаев / V02.RU.