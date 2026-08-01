77% самарцев никогда не опаздывают на работу

Постоянных нарушителей трудовой дисциплины немного. Только 4% респондентов задерживаются несколько раз в неделю, 5% несколько раз в месяц и 11% опаздывают несколько раз в год. Длительность задержки чаще всего небольшая. Не более чем на 10−15 минут опаздывают 78% самарцев. На полчаса задерживаются 11%, на час и более — лишь 2%.