77% самарцев никогда не опаздывают на работу

В Самаре 77% жителей никогда не опаздывают на работу. Об этом сообщает пресс-служба SuperJob.
«82% работников старше 45 лет всегда приходят вовремя. Среди более молодых самарцев этот показатель достигает 74%», — отметили аналитики сервиса.
Постоянных нарушителей трудовой дисциплины немного. Только 4% респондентов задерживаются несколько раз в неделю, 5% несколько раз в месяц и 11% опаздывают несколько раз в год. Длительность задержки чаще всего небольшая. Не более чем на 10−15 минут опаздывают 78% самарцев. На полчаса задерживаются 11%, на час и более — лишь 2%.
Главные причины опозданий связаны с дорогами. На задержку автобусов пожаловался 31% опрошенных, а на пробки 29%. Еще 16% ссылаются на форс-мажорные обстоятельства. 10% жителей сослались на то, что проспали, 8% на личные дела, 5% на семейные обязанности. Еще 4% отметили долгую дорогу, а 2% низкую мотивацию.