Мэрия Екатеринбурга пояснила слова главы города о храме Святой Екатерины

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 авг — РИА Новости. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов, говоря о появлении храма Святой Екатерины в ближайшие годы, лишь выразил надежду, а не обещал его скорое строительство, сообщили РИА Новости в мэрии города.
В субботу в Екатеринбурге проходит День города. Мэр Алексей Орлов после молебна у часовни Святой Екатерины выразил уверенность, что через несколько лет празднование Дня города будет начинаться с молитвы в храме Святой Екатерины. При этом глава Екатеринбурга отметил, что, возможно, это произойдет через три-четыре года.
«Он не анонсировал, не обещал, а выразил надежду на его появление в будущем», — сказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, комментируя агентству детали заявления Орлова.
Вопрос строительства храма Святой Екатерины поднимается в Екатеринбурге в последние несколько лет, дискуссии вызывает его возможное расположение. По последним данным, по итогам проведенного общегородского опроса храм решено строить на месте бывшего Приборостроительного завода.